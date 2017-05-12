Так называемое дело черных риелторов - завершено

12 Мая 2017 15:14

Суд Первомайского района столицы вынес приговор троим обвиняемым - главный фигурант проведет 11 лет в колонии усиленного режима. Второму суд отмерил 7 лет. Еще одной фигурантке, которую взяли под стражу прямо в зале заседаний, - 9 лет. Всем было предъявлены обвинения по ряду статей, самые тяжелые преступления - похищение человека, мошенничество и подделка документов. По делу проходят двое потерпевших - их похищали, затем обманным путем получили возможность распоряжаться их имуществом. Так, незаконно, подозреваемые смогли продать две кварты в Минске и дачу в Логойском районе. Общая сумма сделок составила более ста тысяч долларов.

На недвижимость в настоящий момент наложен арест. Спорные вопросы между бывшими владельцами и добросовестными покупателями будут решаться в гражданском суде. Наложен арест и на имущество главного обвиняемого - два автомобиля и другую технику на более чем 240 тысяч рублей. На обжалование приговора у сторон есть 10 дней.