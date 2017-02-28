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Сразу шесть автомобилей горели в столице в прошедшие сутки
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28 Февраля 2017 15:31

Сразу шесть автомобилей горели в столице в прошедшие сутки

На тушение машин выехали четыре бригады спасателей. На улице Толстого загорелся "Пежо", а на Авангардной тушили "Ниссан". У обеих машин загорелся мотор. Кроме того, возгорания произошли на улице Шаранговича и Каховской. Там огонь повредил три машины. По словам спасателей, вероятная причина всех возгораний - короткое замыкание электропроводки.

  

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