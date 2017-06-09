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ЧП
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9 Июня 2017 13:30

Состояние женщины, которая пыталась сегодня совершить акт самосожжения в Гомеле, медики оценивают как тяжелое

Инцидент произошел на предприятии "Коминтерн", где она работала уборщицей. Подробности ЧП будут выяснять следователи, назначен ряд экспертиз.

Состояние женщины, которая пыталась сегодня совершить акт самосожжения в Гомеле, медики оценивают как тяжелое

Состояние женщины, которая пыталась сегодня совершить акт самосожжения в Гомеле, медики оценивают как тяжелое

Подробности в 15:00.

  

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