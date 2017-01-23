Состояние мальчика после аллергической реакции на цефтриаксон стабильное

23 Января 2017 15:02

Состояние мальчика из Борисова после аллергической реакции на цефтриаксон стабильное, с положительной динамикой. Так нам прокомментировали самочувствие ребенка в Минздраве. Напомним, 11-летний мальчик после инъекции российского антибиотика попал в реанимацию. Как отмечают врачи, такая реакция, вероятнее всего, случайность. Помощь ребенку оказана в полном объеме. Медики полагают, что аллергическая реакция могла случиться как на антибиотик, так и на раствор лидокаина. Инцидент произошел 20 января. Ребенку дома сделали укол антибиотика, который был растворен в однопроцентном лидокаине. Через 10 минут у него появилась сыпь, началось головокружение и рвота, он стал задыхаться.

Елена Богдан, начальник главного управления Министерства здравоохранения Беларуси: "Помощь ребенку оказана в полном объеме. В настоящее время состояние его стабильное, с положительной динамикой. В данном случае партия или серия, там есть серийный номер, на каждом из этих лекарственных средств есть серийный номер, именно этой партии с ее серийным номером ограничивается использование, приостанавливается продажа. Проводится ряд мероприятий, чтобы выяснить, качественный это препарат или есть вопросы".

В Минздраве также отметили, что полностью прекращать использовать препарат не будут. Речь идет лишь об ограничении одной партии. При наличии показаний цефтриаксон продолжат применять. В данном случае, комментируют в Минздраве, речь идет о препарате российского производства, в то время как летальный случай с жительницей Молодечненского района произошел на основе аналогичного белорусского препарата. Напомним, 16 января 31-летней матери двоих детей сделали укол антибиотика, который она принесла с собой. Предполагается, что причиной ее гибели стал анафилактический шок.