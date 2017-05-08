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Смертельное ДТП произошло в Минске
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8 Мая 2017 12:09

Смертельное ДТП произошло в Минске

Страшная авария случилось в Минске. Накануне поздно вечером на улице Солтыса автомобиль BMW на большой скорости сбил молодую женщину, переходившую дорогу вместе с двухлетней дочерью на зеленый свет. От полученных травм женщина погибла на месте. Девочка госпитализирована. А находившихся в салоне четырех мужчин доставали из БМВ с помощью специальной техники. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.  

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