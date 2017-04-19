Смертельная авария в Дубровенском районе

19 Апреля 2017 12:00

На автодороге Брест – Минск - граница России рано утром лоб в лоб столкнулись две легковушки. Водитель и пассажир "мазды" - девушка (оба жители Пинска) погибли на месте. Известно, что на дороге, где произошло ДТП, завершались ремонтные работы и движение было организовано по встречной полосе. Водитель "мазды" не учел дорожные знаки и не вернулся в свою полосу, продолжая движение по встречной еще около километра, пока не произошло столкновение.

Светлана Сахарова, официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области: "По данному факту ДТП следователями Дубровенского следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи работают на месте происшествия, допрашивают очевидцев аварии".

За рулем второго авто - "инфинити" - находился гражданин Беларуси, который проживает в Москве. 40-летний мужчина доставлен в районную больницу. Медики оценивают его состояние как стабильное.