Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии в Скиделе

25 Февраля 2017 21:03

Ночью на сахарном комбинате произошла вспышка пылевоздушной смеси - прогремел взрыв. Экстренная госпитализация потребовалась пятерым работницам предприятия. Их доставили в реанимационное отделение больницы скорой помощи города Гродно. По последней информации, трех пострадавших срочно переводят в Минск. Возбуждено уголовное дело. Все подробности с места происшествия в репортаже Дмитрия Смирнова.

ЧП на предприятии произошло ночью. Взрыв повредил цех упаковки и фасовки продукции. Деформирована шахта лифта. Пять работников комбината находятся в реанимации Гродненской больницы скорой медицинской помощи. На месте продолжает работать экспертная группа Следственного комитета.

Причины происшествия и даже версии следователи пока не озвучивали. Но уголовное дело возбуждено по факту служебной халатности. Известно, что вспышка пылевоздушной смеси произошла в галерее, соединяющей цех и лифтовую башню. Сейчас технологический процесс на предприятии приостановлен.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК Беларуси по Гродненской области: "Планируется проведение ряда технических и специальных экспертиз. Кроме того, принимаются меры для установления ущерба, причиненного предприятию".

Следователи вместе со спасателями работают на месте ЧП фактически с прошлой ночи. Сегодня днем эксперты провели подробный осмотр места происшествия.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК Беларуси по Гродненской области: "В целях установления фактических обстоятельств произошедшего, в том числе причин, допрашиваются руководители, работники предприятия. Изъята документация по охране труда и технике безопасности, а также технологическая документация по цеху".

По свидетельствам очевидцев, вспышка на комбинате произошла около часа ночи. Первая бригада медиков приехала на место в течение нескольких минут после этого. Еще два реанимобиля прибыли из областного центра. Всех пострадавших доставляли в Гродненскую больницу скорой помощи.

Андрей Стрижак, начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома: "Состояние всех пациентов тяжелое. Ожоги тела от 50% и выше. Плюс баротравма. Необходимые медикаменты, растворы - все это имеется, поэтому мы приложим все необходимые усилия для того, чтобы спасти жизни этих пострадавших".

Сегодня же в гродненскую клинику прибыла команда минских врачей - ожоговый хирург и реаниматолог. Вместе с коллегами они провели расширенный консилиум. Было принято решение оперативно перевезти трех пострадавших в столичный ожоговый центр.

Две пациентки все еще остаются в реанимации в Гродно. По словам врачей, если их состояние стабилизируется, возможно, женщин также перевезут в столичную клинику.