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Серьезная авария произошла на столичной кольцевой
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17 Апреля 2017 18:42

Серьезная авария произошла на столичной кольцевой

Водитель "Ниссан" на высокой скорости врезался в машину ремонтной бригады. Она была обозначена специальными знаками. В результате сильного удара водитель легковушки оказался заблокированным в салоне авто. С помощью специнструментов его доставали спасатели. С травмами разной степени тяжести мужчина госпитализирован.

  

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