ЧП
17 Апреля 2017 18:42
Серьезная авария произошла на столичной кольцевой
Водитель "Ниссан" на высокой скорости врезался в машину ремонтной бригады. Она была обозначена специальными знаками. В результате сильного удара водитель легковушки оказался заблокированным в салоне авто. С помощью специнструментов его доставали спасатели. С травмами разной степени тяжести мужчина госпитализирован.
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