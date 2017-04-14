Серьезная авария произошла на столичной кольцевой

17 Апреля 2017 18:42

Водитель "Ниссан" на высокой скорости врезался в машину ремонтной бригады. Она была обозначена специальными знаками. В результате сильного удара водитель легковушки оказался заблокированным в салоне авто. С помощью специнструментов его доставали спасатели. С травмами разной степени тяжести мужчина госпитализирован.