Сегодня ночью в Новополоцке произошел прорыв трубопровода горячего водоснабжения

16 Марта 2017 12:11

Диаметр поврежденного участка трубы - 219 миллиметров. Такая информация поступила от начальника смены Новополоцкой ТЭЦ. В результате ЧП без отопления и горячей воды остались 12 многоквартирных домов (это 3 с половиной тысячи человек), а также детский сад, школа, бассейн и Полоцкий госуниверситет.

Андрей Касович, начальник центральной диспетчерской службы РУП "Витебскэнерго": "Были вызваны ремонтные бригады, техника. Причина уже известна. Это наружная коррозия металла. Трубопровод уже достаточно старый, 72 года выпуска. У нас разработан проект по его замене. Я надеюсь, что в этом году мы его уже заменим. Хотя испытания гидравлические этот участок проходил успешно".

К этому времени теплоснабжение в городе специалисты уже восстановили. Ведется уборка прилегающей территории.