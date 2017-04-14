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Сегодня ночью в Логойске триста домов остались без холодной воды
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17 Апреля 2017 15:19

Сегодня ночью в Логойске триста домов остались без холодной воды

Сообщение о прорыве трубопровода в райцентре поступило на дежурный пульт МЧС. Кроме жилых домов, вода не поступала в городскую больницу, школы и детские сады. Во время ликвидации аварии местным жителям организовали подвоз питьевой воды. Ситуацию прокомментировали в Логойском коммунальном хозяйстве.

Юрий Хмельницкий, исполняющий обязанности главного инженера РУП "Логойский комхоз": "Был заменен центральный участок аварийного водовоза диаметром 315 мм. К 7:00 17 апреля водоснабжение было восстановлено. Сейчас все системы водоснабжения работают в штатном режиме".

В ликвидации аварии были задействованы бригады Минскэнерго и Минского областного управления МЧС.

  

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