Результаты обысков участников "Белого легиона" шокировали

22 Марта 2017 21:34

Только что наша съемочная группа вернулась с обыска одного из активных участников скандально известной организации "Белый легион" в Минске. Сегодня на ряде сайтов так называемых независимых СМИ развернулась целая кампания по отбеливанию задержанных накануне членов "Белого легиона". Их называли то воспитателями, то любителями вышивать национальные орнаменты на одежде, то невинными торговцами книгами. Вместе с тем результаты обысков (а их сегодня было около двух десятков) шокировали - только в ходе одного из них в квартире некоего Виктора Данилова обнаружен целый арсенал оружия: гранаты, запалы, дымовые шашки и многое другое. Впрочем, судите сами...

Ряд средств массовой информации сегодня подхватил новость, которую сразу же возвели в разряд сенсаций. Якобы в Беларуси идет массовый хапун деятелей, любителей и ценителей искусства вышиваночного и эпистолярного жанра, а также большого педагогического таланта. И как бы ненавязчиво сообщали, что эти люди некогда были в "Белом легионе", не раскрывая, впрочем, всех подробностей деятельности этой структуры.

А между тем "Белый легион" - экстремистская профашистская организация, давно известная белорусским правоохранительным органам. Она появилась в середине 90-х и действовала в подполье, создавала тренировочные лагеря, тренировала и натаскивала боевиков. Во время уличных акций того времени боевики этой группировки были "кулаками оппозиции". Они прорывали кордоны милиции, участвовали в беспорядках вместе с украинскими радикалами из УНА-УНСО в 1996-м, забрасывали милицию брусчаткой во время марша свободы в 1999-м. В нулевых члены "Белого легиона" объявили, что прекращают деятельность. Однако на самом деле они лишь залегли на дно, ожидая своего часа. Все это время они занимались тем же, чем и раньше: проводили тренировки в лесных лагерях. Только в прессе преподносилось это как патриотические лагеря, где детей учат любить Родину. В Интернете их называли то продавцами книг, то вышивальщиками крестиком, то как занимающихся патриотическим воспитанием.

В чем же заключалось это патриотическое воспитание? Сегодня к одному из членов "Белого легиона" Данилову пришли с обыском и вежливо попросили показать инструментарий патриотического воспитания.

А это уже дома у Данилова. Член "Белого легиона" оказался большим ценителем изобразительного искусства. Вот полотно кисти неизвестного художника. На нем - боевики с закрытыми балаклавами лицами, в касках, камуфляжной форме рядом с бронетранспортером на фоне нашего Дома правительства. Изображен бело-красно-белый флаг. Особенная черта картины - она залита кровью. Вот так, по их мнению, выглядит белорусская весна, о которой они давно мечтают. Цвет этой мечты красно-черный. Как флаг анархистов, который Данилов привез из Украины.

Данилов оказался большим ценителем живописи, флагов и рунической символики. В коллекции - плакат батальона "Азов", листовка "Белого легиона", а также памятка бойцу добровольческого батальона и шевроны "Беларускага згуртавання вайскоўцаў".

А вот еще одна вещь, без которой сложно представить быт обычного коллекционера. Например, эта машинка для зарядки магазина автомата. Здесь же саперные лопаты, дымовая шашка, дубинка, бронежилет. А это изюминка коллекции воспитателя патриотизма - гранаты, запалы, дробовики, автомат Калашникова.

И это нашли в квартире только одного бойца "Белого легиона". А какой арсенал найдут у всего "Легиона", который сейчас пытается отбелить так называемая независимая пресса? В первом акте картина залита кровью только на стене. Можно догадываться, какие художества сумели вовремя пресечь - до второго стрит-акта 25 марта.