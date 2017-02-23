23 Февраля 2017 15:05

Принято решение по делу туристической фирмы "Нероли": 6 с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание осужденная будет в исправительной колонии общего режима - таков приговор Ольге Ивановской, которая стояла во главе компании. Разбирательства по делу длились несколько лет. Десятки пострадавших и большой ущерб. Представители организации обещали отправить клиентов в разные страны, некоторым были проданы путевки в белорусские санатории. Когда туристы приезжали на базы отдыха или в отели, им сообщали, что с турфирмой уже давно не работают и никакой брони нет, как и оплаты тура.

Под стражу экс-директора туристической фирмы Ольгу Ивановскую взяли в зале суда. До этого женщина находилась под домашним арестом. Стороны могут обжаловать приговор в течение 10 дней.