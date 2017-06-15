Причину смерти мальчика в Гродно пока ни врачи, ни судмедэксперты назвать не готовы

15 Июня 2017 21:25

Трагедия в Гродно. Накануне в больнице скончался 9-летний мальчик. Школьник отдыхал в летнем лагере, пробыл там всего один день, ему стало плохо, и ребенка доставили в больницу. По факту смерти Следственный комитет Беларуси проводит проверку. Идет опрос родственников погибшего и врачей, которые пытались оказать ему помощь. Все обстоятельства произошедшего выясняют и наши корреспонденты. Дмитрий Смирнов продолжит.

Подробностей трагедии до сих пор крайне мало. Точно известно, что ребенку стало плохо во время отдыха. Мальчика забрала скорая из детского лагеря "Берестовицкий" недалеко от райцентра. Там он успел отдохнуть всего пару дней.

Мальчика вначале доставили в центральную больницу Берестовицы. Через несколько часов за ним приехал реанимобиль из областного центра.

В Гродно медики провели исследования МРТ и компьютерную томографию. Взяли анализы.

В лагере комментировать произошедшее отказываются. Работники лишь говорят, что почти за 30 лет - это первый подобный случай. Ежегодно здесь отдыхают 650 детей. Лагерь работает в 4 смены.

Погибший мальчик был младшим ребенком в семье, у него есть сестра и брат. Мать сейчас находится в роддоме и ждет еще одного ребенка.

Пока что ни врачи, ни судмедэксперты назвать причину смерти мальчика не готовы. Чтобы провести все необходимые экспертизы - специалистам понадобится не меньше месяца.