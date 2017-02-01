Причиной затора на проспекте Пушкина в столице стал грузовик

1 Февраля 2017 15:45

Затор из десятков троллейбусов - на проспекте Пушкина в столице. Причиной стал грузовик, у которого на ходу поднялся кузов и оборвал контактные провода. Электролинии повредили автомобиль БМВ, который двигался рядом. Самосвал же съехал с дороги и врезался в опору железнодорожного моста. Никто не пострадал. Однако в результате происшествия образовался затор из десятков троллейбусов. Причину ДТП выясняют. На месте сейчас работает аварийная служба.