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Причиной затора на проспекте Пушкина в столице стал грузовик
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1 Февраля 2017 15:45

Причиной затора на проспекте Пушкина в столице стал грузовик

Затор из десятков троллейбусов - на проспекте Пушкина в столице. Причиной стал грузовик, у которого на ходу поднялся кузов и оборвал контактные провода. Электролинии повредили автомобиль БМВ, который двигался рядом. Самосвал же съехал с дороги и врезался в опору железнодорожного моста. Никто не пострадал. Однако в результате происшествия образовался затор из десятков троллейбусов. Причину ДТП выясняют. На месте сейчас работает аварийная служба.

  

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