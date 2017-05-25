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Пожар на улице Аннаева
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24 Мая 2017 15:36

Пожар на улице Аннаева

Горит частный дом. Спасатели работают на месте.

  

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