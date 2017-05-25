Польские полицейские попались на контрабанде белорусских сигарет

25 Мая 2017 12:10

Нарушителей из города Сокулка задержали в пункте пропуска "Кузница" - это польско-белорусская граница. По информации правоохранителей, один из полицейских-контрабандистов вез из Беларуси 662 пачки сигарет различных марок, второй - 760. Незаконный груз оценивается в 13 000 долларов. Оба стража порядка пытались провезти табак в микроавтобусах с тайниками в полу. В польской прокуратуре сообщили, что офицеры признали свою вину. Они освобождены от занимаемых должностей. По факту контрабанды табака должностными лицами проводится проверка.