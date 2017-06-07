Подробности задержания бойца Мурада Амриева

8 Июня 2017 15:17

Российский боец по смешанным единоборствам Мурад Амриев пытался попасть в Украину через пункт пропуска "Веселовка". В Госпогранкомитете Беларуси сообщили подробности его задержания.

Покинуть нашу страну Мурад Амриев, объявленный в межгосударственный розыск, пытался на автомобиле Toyota с российскими номерами.

Во время проверки документов было установлено, что одного из пассажиров ищет российская полиция за использование подложного документа.

Амриев помещен в изолятор временного содержания. Планируется, что в течение ближайших суток его экстрадируют в Россию.