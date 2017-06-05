ЧП
5 Июня 2017 18:40
Под Солигорском в поле сгорел комбайн
Машина вспыхнула во время кормоуборочных работ - водитель и очевидцы пробовали тушить пламя самостоятельно, но огонь полностью охватил сельхозмашину. Чтобы остановить пламя, пожарным пришлось использовать спецтехнику и сотни литров пены. Водитель не пострадал. Основная версия возгорания - короткое замыкание электропроводки.
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