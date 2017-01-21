21 Января 2017 21:30

Фотографии, таящие опасность. И дело вовсе не в смертельных селфи, вопиющих кадрах или пугающих изображениях. Тренд последних лет - наиболее проворные виртуальные пираты научились похищать информацию с фото в соцсетях. Опубликовал пост с билетом на концерт, а на мероприятие попал другой человек, который считал штрих-код и сделал копию. Как "лайк" может стать золотым, и почему такая угроза не страшит многих пользователей. Что думают о таком хобби милиционеры, банковские клерки и психологи? Владимир Королев о виртуальных драмах.

Красивое фото на память с билетом на самолет или концерт любимой группы. Ну как тут не поделиться радостью с окружающими? Но обратите внимание, на изображении - билет со штрих-кодом. Казалось бы, мелочь, однако именно из-за такого фото житель Москвы не попал на концерт. Кто-то просканировал его билет, опубликованный в Интернете и прошел бесплатно на концерт. О выступлении любимой группы пришлось забыть.

Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома: "В ваших фото, билетах, посадочных талонах имеются ваши личные сведения, которые могут быть использованы злоумышленниками в своих неблаговидных целях. Банальный пример: ваши личные данные могут быть использованы для заполнения фиктивной заявки на кредит".

В Беларуси подобных случаев не было, но в милиции уверены, что пользователи сами провоцируют интернет-злодеев. С точки зрения безопасности каждое фото может быть использовано против автора. Похвастался про будущее путешествие, значит, рассказал вору, что квартира пустует. Сфотографировал авиабилет - есть риск не прилететь домой. Имя и фамилия на посадочном талоне могут дать доступ к личному кабинету на сайте авиакомпании, а значит, мошенник может отменить билет на рейс.

Безусловно, никто не в силах запретить вам публиковать подобные фотографии. Но даже если хочется сделать публикацию с билетом или банковской карточкой, обязательно закройте хотя бы часть личных данных или штрих-код. Такая мелочь не позволит злоумышленнику считать информацию.

Банковскую карточку на фото закрыли, но как быть с так называемыми нигерийскими письмами? Вам пришло сообщение, что вы, якобы, выиграли крупную сумму. Чтобы получить деньги, нужны данные карточки. В таком случае вы можете отправить лишь номер вашей карты и срок ее действия, но ничего больше. И помните - пин-код просят лишь мошенники.

Сергей Ромашко, директор департамента банковских карточек коммерческого банка: "Сейчас технологии достаточно сильно шагнули вперед в области безопасности и операций в Интернете. И просто номер карточки вряд ли кому-то позволит списать с нее деньги. Тем не менее, мы все-таки не рекомендуем публиковать свои номера карточек".

Девичья фамилия матери - зачастую не только семейная память, но и данные для восстановления пароля. В мире публичности любая мелочь может быть полезной информацией. Интернет все глубже внедряется в повседневную жизнь простых обывателей. Но с еще большей скоростью идет погоня за "лайками", даже если они могут стать для пользователя золотыми.