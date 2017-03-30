Первые жертвы сезонных пожаров

30 Марта 2017 15:16

В результате весеннего пала травы в стране пострадали два человека. За 10 лет в пожарах, спровоцированных выжиганием сухой растительности, погибли 80 и травмированы 60 человек. По данным МЧС, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 59 возгораний травы. В Шумилинском районе и частном секторе Витебска пожарные расчеты ликвидировали возгорание на общей площади полтора гектара.

Марина Фандо, пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС Беларуси: "На территории Витебской области с начала года уже зарегистрировано 17 возгораний сухой растительности на общей площади около 9 гектаров. В 90 % случаев люди выжигают траву умышленно, чтобы не применять труд какой-то, они просто-напросто бросают спичку".

Выжигание травы не только угрожает жизни человека, но и наносит значительный вред экологии. За это правонарушение Административный кодекс предусматривает штраф до 920 рублей.