12 Мая 2017 15:33

Огненная стихия привела к трагическим последствиям на северо-востоке Минской области. Так, в деревне Калюга Смолевичского района в результате пожара погиб пожилой мужчина. Спасатели нашли его в доме, который горел открытым пламенем. Здание серьезно пострадало, причины пожара уточняются.

В Логойском районе беда едва не коснулась многодетной семьи. Спасатели прибыли к дому с задымлением. Они выяснили - четырехлетний мальчик поджег в комнате занавеску, в то время, когда другие дети смотрели телевизор в соседнем помещении. Пострадавших нет, повреждена стена. Где были их родители и почему спички оказались доступными - в МЧС выясняют.