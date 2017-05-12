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Огненная стихия привела к трагическим последствиям
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12 Мая 2017 15:33

Огненная стихия привела к трагическим последствиям

Огненная стихия привела к трагическим последствиям на северо-востоке Минской области. Так, в деревне Калюга Смолевичского района в результате пожара погиб пожилой мужчина. Спасатели нашли его в доме, который горел открытым пламенем. Здание серьезно пострадало, причины пожара уточняются.

В Логойском районе беда едва не коснулась многодетной семьи. Спасатели прибыли к дому с задымлением. Они выяснили - четырехлетний мальчик поджег в комнате занавеску, в то время, когда другие дети смотрели телевизор в соседнем помещении. Пострадавших нет, повреждена стена. Где были их родители и почему спички оказались доступными - в МЧС выясняют.

  

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