Огненная стихия привела к трагическим последствиям

ЧП
12 Мая 2017 15:33
Огненная стихия привела к трагическим последствиямОгненная стихия привела к трагическим последствиям на северо-востоке Минской области. Так, в деревне Калюга Смолевичского района в результате пожара погиб пожилой мужчина. Спасатели нашли его в доме, который горел открытым пламенем. Здание серьезно пострадало, причины пожара уточняются.
В Логойском районе беда едва не коснулась многодетной семьи. Спасатели прибыли к дому с задымлением. Они выяснили - четырехлетний мальчик поджег в комнате занавеску, в то время, когда другие дети смотрели телевизор в соседнем помещении. Пострадавших нет, повреждена стена. Где были их родители и почему спички оказались доступными - в МЧС выясняют.
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