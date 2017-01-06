Областная ГАИ зафиксировала сто аварий за сутки

5 Января 2017 15:25

Сразу два серьезных ДТП произошли в Борисове. Водитель Skoda неправильно выбрал скорость и не удержал свою машину на дороге. Легковушку вынесло на встречную полосу, где в нее врезался другой автомобиль. В аварии потерпела женщина-пассажир Skoda. С травмами она госпитализирована.



Еще одна авария произошла на объездной дороге Борисова. Водитель Mazda потерял управление и его авто вынесло под колеса встречной машины. В ДТП никто не пострадал.

А недалеко от Самохвалович на заснеженной дороге маршрутный микроавтобус во время поворота съехал в кювет и врезался в дерево. В салоне находились пассажиры. Четыре из них получили травмы разной степени тяжести.

А под Минском столкнулись сразу три микроавтобуса. 30-летний водитель потерял управление, машину вынесло на встречную полосу, где автомобиль получил удар в бок от другого микроавтобуса. В одной из машин откатился прицеп и перекрыл дорогу еще одному автомобилю. Столкновения избежать также не удалось. Никто из водителей не пострадал.