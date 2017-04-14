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Ночью в Пуховичском районе столкнулись микроавтобус и грузовик
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14 Апреля 2017 15:35

Ночью в Пуховичском районе столкнулись микроавтобус и грузовик

ДТП произошло у деревни Блонь. В результате спасателям пришлось деблокировать водителя микроавтобуса. С травмами разной степени тяжести он госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал. Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняют специалисты.  

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