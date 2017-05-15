15 Мая 2017 15:17

Ни холодной, ни горячей. Половина Логойска осталась без воды - тревожный звонок поступил в аварийную службу в воскресенье вечером. Причина аварии - прорыв трубопровода.

Коммунальщики обещают вернуть воду до конца рабочего дня, а пока организован ее подвоз. Антонина Станкевич узнала, как Логойск переживает засушливый период.

Встретить женщину с пустым ведром - плохая примета. Однако коммунальщики и спасатели - люди без суеверий. Из-за аварии на трубопроводе без холодной и горячей воды еще вчера осталась едва не половина города. Озеро здесь рядом. Но такая вода пригодна только для технических нужд, а не для приготовления еды. Кстати, озеро частично и стало виновником в порыве трубы.

Сразу же на место происшествия выехали и спасатели - их техника откачивает воду. Кроме того, сфера ответственности сотрудников МЧС - доставка технической воды в школы, больницы, общежития и жилые микрорайоны.

Питьевую воду людям подвозят коммунальщики. Такие цистерны целиком проходят санобработку, а воду набирают исключительно из городской системы водопровода. Так что она ничем не отличается от того, что есть в кранах. В первую очередь ее подвозят к социальным объектам.

Сейчас в городской парк каждую минуту приходят люди и обязательно несут с собой бутылку, ведро или банку, чтобы набрать воды. Все же получается дешевле, чем приобретать в магазине.

А тем временем коммунальщики продолжают ремонтные работы. Согласно последней информации, место прорыва целиком отремонтировано, трубу заменили. Теперь надо подключить насосы и запустить систему водоснабжения. На это понадобится еще несколько часов. Вода должно вернуться в дома до конца рабочего дня.