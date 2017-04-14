Несколько аварий произошло в Минском регионе

17 Апреля 2017 15:21

В Смолевичском районе автобус сбил мужчину. 60-летний водитель МАЗа, который двигался в направлении Минска, наехал на 28-летнего пешехода, который от полученных травм погиб на месте. Он не был обозначен светоотражающими элементами. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Еще одно происшествие зафиксировали сегодня утром в Минском районе. Грузовой автомобиль столкнулся с легковым. В результате пассажирка оказалась заблокированной. Чтобы ее вызволить из салона, понадобилась помощь спасателей. В результате 60-летняя женщина с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу. Водители не пострадали. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют.

Неосторожный поворот налево привел к аварии и госпитализации одного водителя. Сегодня в столице у станции метро "Немига" столкнулись автомобили Kia и Honda. Они двигались в попутном направлении. Водитель такси высадил пассажира в районе остановки общественного транспорта и не успел закончить маневр - поворот. В результате столкновения пострадала женщина - водитель Honda. У нее черепно-мозговая травма.