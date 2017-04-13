ЧП
14 Апреля 2017 07:14
Начинается разбирательство в отношении экс-чиновников Минтранса и Белорусской железной дороги
Минский городской суд начинает разбирательство в отношении экс-чиновников Минтранса и Белорусской железной дороги. Управленцы были задержаны в декабре 2015-го, их обвиняют в злоупотреблении властью и служебными полномочиями. Санкции статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества. Бывший первый замминистра транспорта и коммуникаций был освобожден от должности в связи с совершением поступка, не совместимого с нахождением на госслужбе. Бывшего первого заместителя начальника БелЖД отстранили за нарушение обязательства по выполнению ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией. Третьего фигуранта уволили в связи с окончанием трудового контракта.
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