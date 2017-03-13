Главная>>Агентство теленовостей>>ЧП>>Начались слушания по делу матери, которая выбросила новорожденного в мусоропровод
ЧП
RSS
Начались слушания по делу матери, которая выбросила новорожденного в мусоропровод
Скачать Поделиться

13 Марта 2017 12:09

Начались слушания по делу матери, которая выбросила новорожденного в мусоропровод

В Минском областном суде начались слушания по делу матери, которая выбросила новорожденного в мусоропровод. Уже на первом заседании подсудимая полностью признала свою вину. Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство ребенка, совершенное с особой жестокостью. Она заключена под стражу с 19 сентября.

Напомним, трагедия случилась в сентябре прошлого года в поселке Мачулищи Минского района. В контейнере для отходов нашли ребенка. По версии следствия, 28-летняя мать родила девочку в своей квартире, после чего выбросила ее с 7 этажа. Малышка попала в реанимацию с множественными колото-резаными ранами и гематомами. Сейчас ребенок проживает у родственников и чувствует себя хорошо. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =