13 Марта 2017 12:09

В Минском областном суде начались слушания по делу матери, которая выбросила новорожденного в мусоропровод. Уже на первом заседании подсудимая полностью признала свою вину. Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство ребенка, совершенное с особой жестокостью. Она заключена под стражу с 19 сентября.

Напомним, трагедия случилась в сентябре прошлого года в поселке Мачулищи Минского района. В контейнере для отходов нашли ребенка. По версии следствия, 28-летняя мать родила девочку в своей квартире, после чего выбросила ее с 7 этажа. Малышка попала в реанимацию с множественными колото-резаными ранами и гематомами. Сейчас ребенок проживает у родственников и чувствует себя хорошо. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.