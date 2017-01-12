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На пересечении Якуба Коласа и Белинского произошло ДТП с участием двух машин
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12 Января 2017 15:15

На пересечении Якуба Коласа и Белинского произошло ДТП с участием двух машин

Повернул в запрещенном месте и получил удар в бок. На пересечении улиц Якуба Коласа и Белинского произошло ДТП с участием двух машин. Водитель такси двигался по улице Якуба Коласа, начал поворачивать налево и в него на полном ходу врезался встречный автомобиль "рено". Машины вынесло на тротуар, и они снесли светофор. В такси находилась женщина-пассажир, она получила перелом ребер. Сейчас пострадавшая госпитализирована. У водителя "рено" также есть травмы. Владелец такси не пострадал и полностью признал свою вину. Светофор на месте происшествия уже восстановили.

  

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