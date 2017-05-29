Микроавтобус с белорусами разбился в Псковской области

31 Мая 2017 12:01

Один человек погиб, четверо пострадали. Автомобиль врезался в бетонный блок. Авария произошла на 385-м километре трассы Санкт-Петербург -Невель в Пушкиногорском районе. Белорусы возвращались домой и попали в ДТП на участке, где идут ремонтные работы.

Всего в машине находились 8 человек и водитель. Возбуждено уголовное дело.