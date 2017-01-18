Конфликт за парковочное место закончился тяжелой травмой

18 Января 2017 19:08

Ссора между соседями произошла в одном из дворов Минска. Потерпевший расчищал от снега место для машины своей жены, но парковку занял другой водитель. Начался конфликт, и словесная перепалка закончилась серьезной дракой. Потерпевший до сих пор находится в больнице. Ему сделали ампутацию органа в паховой области.

Что касается подозреваемого, то его личность установлена. Пока следователи изучают все подробности этого уголовного дела, он будет находиться под подпиской о невыезде.