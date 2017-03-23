ЧП
24 Марта 2017 12:08
Гомельчанин незаконно менял валюту
Он обменял более 2 тысяч долларов и примерно 35 белорусских рублей на российские. Получилось более миллиона. Правда, сделка прошла не в банке, а в автомобиле. В Гомеле сотрудники управления финансовых расследований задержали валютчика. Мужчина проводил незаконные операции только для проверенных клиентов и только в крупном размере. В итоге все денежные средства были изъяты, а в ходе обыска были обнаружены и другие суммы денег.
В отношении гомельчанина начат административный процесс. За незаконную валютно-обменную деятельность ему грозит штраф в размере до 3 с половиной тысяч белорусских рублей.
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