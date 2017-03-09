ГАИ продолжает выяснять причины аварии с участием машины скорой помощи

9 Марта 2017 19:10

ДТП случилось сегодня утром в районе проспекта Пушкина. Медики возвращались из командировки. Предполагается, что водитель мог уснуть за рулем. Автомобиль врезался в бордюр, затем выехал за пределы проезжей части и зацепил два дерева. Остановил машину фонарный столб. В момент столкновения в авто находилось 4 человека.

Игорь Марат, командир взвода ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска: "Согласно пояснениям водителя скорой медицинской помощи, он, возвращаясь из длительной командировки, двигался по проспекту Пушкина со стороны проспекта Жукова в направлении улицы Одоевского по второй полосе движения. В какой-то момент уснул за рулем и почувствовал уже удар. В результате данного происшествия пострадали два пассажира, находящихся именно в салоне автомобиля скорой медицинской помощи. Они с травмами различной степени тяжести были доставлены в БСМП".

В результате аварии у двух пассажиров диагностированы многочисленные ушибы, рассечения и вывихи. Состояние пострадавших стабильное. Их жизни ничто не угрожает.