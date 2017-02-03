Два громких судебных процесса начались сегодня в Минске

3 Февраля 2017 19:10

Сразу два судебных процесса начались сегодня в Минске по громким уголовным делам.

В первом случае на скамье подсудимых 6 человек. Они причастны к столкновению футбольных группировок. История не новая: драка между фанклубами МТЗ и "Торпедо" произошла еще летом 2014-го, но на слуху она до сих пор.

По информации ГУБОП, болельщики МТЗ напали на своих соперников на улице Нестерова. После драки избитые фанаты "Торпедо" сели в троллейбус, но на следующей остановке их на автомобиле догнали нападавшие. Они начали бить в общественном транспорте стекла и забрасывать в салон шашки со слезоточивым газом. Серьезно тогда никто не пострадал, но около десяти человек, в том числе и случайные пассажиры, обратились к врачам скорой помощи. На вызов тогда выезжали три экипажа.

И сегодня в суде Первомайского района столицы были озвучены все статьи, по которым обвиняют злоумышленников: "Хулиганство", "Незаконный оборот наркотиков" и "Незаконная организация общественного объединения".

Андрей Уразов, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБОПиК МВД Беларуси: "Вначале были даны показания, но в процессе были наняты дорогие адвокаты, которые посоветовали всем отказаться от своих показаний. Все, естественно, отказались, и данное дело было приостановлено для сбора более весомых доказательств улик и пояснений. Потом дело было возобновлено, и на скамье подсудимых оказался лидер и пять активных участников".

Слушания начались сегодня и в суде Партизанского района Минска по резонансному делу столичного дрифтера. Водителю, устроившему гонки на площади Победы, вменяют две статьи Уголовного кодекса: "Хулиганство" и "Надругательство над историко-культурными ценностями".

Напомним, в конце ноября ночью 27-летний минчанин на автомобиле Mercedes устроил дрифт на площади Победы вблизи Вечного огня. Водитель заехал на площадку у памятника и трижды увел машину в управляемый занос. Виражи снимал на телефон его знакомый. Первыми гонщика заметили сотрудники Департамента охраны. Водитель попытался скрыться, но дорожная милиция догнала его. До суда минчанин оплатил штраф, его лишили прав на 1,5 года. По заключению судебно-психиатрического исследования обвиняемый в полной мере отдавал отчет своим действиям.