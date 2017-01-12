ЧП
12 Января 2017 15:06
ДТП на западе Польши. Погибла жительница Пинска
ДТП на западе Польши: Opel Corsa с датскими номерами врезался в грузовик, по техническим причинам остановившийся на дороге. В результате аварии погибли 2 человека, предполагается, молодожены: водитель и пассажирка автомобиля. При погибшей был белорусский паспорт на имя 27-летней жительницы Пинска. Эту информацию нам подтвердили в брестской милиции. Мужчина за рулем Opel - житель Дании, уроженец Украины. ДТП произошло накануне поздно вечером на трассе А4 за Вроцлавом, машина двигалась из Беларуси в Данию. По словам польских правоохранителей, водитель грузовика обозначил машину должным образом, но водитель Opel по непонятным причинам не заметил его.
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