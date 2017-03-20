ЧП в Витебске

20 Марта 2017 21:22

Домашние роды обернулись трагедией - умерла новорожденная девочка. Малышка наглоталась околоплодных вод и стала задыхаться. Мать попыталась оказать девочке помощь. Позже за жизнь ребенка боролись медики, но спасти малышку не удалось. Известно, что предварительно 30-летняя женщина отказалась от госпитализации в роддом, медики предупреждали о последствиях родов на дому и возможных рисках.

Наталья Катушенко, заместитель главврача Витебского областного клинического роддома: "Эта женщина наблюдалась в женской консультации города Витебска. Первая явка ее была в 26 недель, хотя приветствуется явка до 12 недель. Сразу же она объявила о своем намерении рожать дома. Ей неоднократно при каждом посещении говорили о необходимости оказания медпомощи только в условиях стационара. Роды - это непредсказуемый процесс, который может осложниться на любом этапе".

Светлана Сахарова, официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области: "Следователи провели неотложные следственные и процессуальные действия. В том числе осмотр квартиры, где проходили роды. Назначили экспертизы, направили отношение в управление здравоохранения Витебского облисполкома о проведении служебного расследования по факту исполнения медработниками своих служебных обязанностей".

Возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства смерти ребенка.