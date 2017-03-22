Бывший начальник Миноблавтотранса приговорен к 5-ти годам лишения свободы с конфискацией имущества

22 Марта 2017 15:10

5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запрет заниматься административной работой. Такой приговор вынесен бывшему начальнику Миноблавтотранса Виктору Русаку. Обвинения предъявлено по шести статьям Уголовного кодекса. Суд признал чиновника виновным в незаконном завладении имуществом с использованием служебных полномочий, в хранении оружия и злоупотреблении служебными полномочиями. Также в гараже Русака был обнаружен пистолет браунинг, происхождение которого установить так и не удалось. В некоторой части обвинения Русака оправдали.

По словам гособвинителя, Виктор Русак полностью погасил предъявленный ему ущерб. Имущество бывшего чиновника арестовано.