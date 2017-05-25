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Более 2 тысяч бутылок элитного алкоголя без акцизов изъяли правоохранители у жителя Глубокого
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23 Мая 2017 12:10

Более 2 тысяч бутылок элитного алкоголя без акцизов изъяли правоохранители у жителя Глубокого

Поводом для обыска в коттедже и гараже неработающего гражданина стало задержание его автомобиля, в котором он перевозил алкоголь в большом количестве. Дома у мужчины кроме склада дорогостоящего спиртного обнаружено порядка 7тысяч пачек табачных изделий без официальных документов.

Алкоголь на сумму свыше 6 тысяч рублей и табачные изделия изъяты. Сейчас правоохранители проверяют, являются ли они предметом незаконной предпринимательской деятельности.

  

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