Более 2 тысяч бутылок элитного алкоголя без акцизов изъяли правоохранители у жителя Глубокого

23 Мая 2017 12:10

Поводом для обыска в коттедже и гараже неработающего гражданина стало задержание его автомобиля, в котором он перевозил алкоголь в большом количестве. Дома у мужчины кроме склада дорогостоящего спиртного обнаружено порядка 7тысяч пачек табачных изделий без официальных документов.

Алкоголь на сумму свыше 6 тысяч рублей и табачные изделия изъяты. Сейчас правоохранители проверяют, являются ли они предметом незаконной предпринимательской деятельности.