Белорусские туристы, пострадавшие в ДТП в Польше, возвращаются домой

25 Апреля 2017 21:15

4 человека по-прежнему остаются в больнице. Авария произошла около 4-х часов утра по польскому времени на участке трассы между городами Варшава и Лодзь. Туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали 18 человек. Группа возвращалась из экскурсионной поездки в Прагу. Причины происшествия продолжает выяснять польская полиция. Первые подробности - у Дмитрия Смирнова.

Авария произошла рано утром около 4-х часов по польскому времени. На участке трассы А2 между городами Лодзь и Варшава.

Гродненский туристический автобус съехал в кювет и перевернулся примерно на таком же участке трассы - 4 полосы, современная дорога. С той разницей, что было темно. Причину ДТП польские полицейские пока не озвучивают - продолжается следствие.

Тогда же ранним утром на место происшествия прибыли несколько пожарных машин, восемь медицинских бригад из польских клиник, а также спасатели и полиция.

Инцидент произошел сегодня в 3:50 утра на шоссе по пути в Варшаву. 49-летний водитель по неизвестной пока причине съехал с дороги. Внутри находилось более 40-ка человек. 18 человек были госпитализированы в больницу Лодзи Мазовецкого воеводства.

Двоих пострадавших сразу эвакуировать не удалось - их зажало под опрокинувшимся автобусом. Чтобы освободить людей, машину пришлось приподнимать на пневматических рессорах. Еще одну потерпевшую госпитализировали вертолетом в больницу Варшавы. После обследования, к счастью, выяснилось, что серьезных травм женщина не получила. Других туристов для осмотра также отвезли в клиники соседних городов.

Пока в Польше шла эвакуация пострадавших, в Гродно волнений было ничуть не меньше. Все это время с самого утра, как только стало известно о ДТП, директор компании Владимир Сычевский, чьи работники попали в аварию, фактически не выпускал телефон из рук.

Владимир Сычевский, директор ЗАО "Гродноторгсервис": "С самого утра и до двух часов шел непрерывный обмен информацией по поводу случившегося. Уточнение деталей. Утром был организован штаб из числа моих коллег для оперативного оповещения родственников, чтобы их успокоить. Были проинформированы власти города и области. В последующем была налажена связь с консульством".

К слову, все пассажиры, как и сам автобус, были застрахованы. Таким образом, люди получат компенсацию. В фирме держат этот вопрос на контроле. Сегодня же утром из Гродно в Польшу выехал на замену новый автобус с представителями компании-перевозчика. Главный инженер фирмы, будучи на месте в Варшаве, прокомментировал нам, что могло произойти ночью на польской трассе. Уже известно, водитель автобуса был трезвым на момент ДТП. К слову, незадолго до этого он сменил своего напарника. Поэтому маловероятно, что он мог уснуть за рулем.

По последней информации на этот час, белорусские туристы уже возвращаются домой в Гродно. Правда, не все. Четверо пострадавших на несколько дней все же останутся под наблюдением польских врачей.