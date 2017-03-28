28 Марта 2017 19:11

Огнестрельное оружие, боевые патроны, запрещенная литература. Белорусские таможенники пресекли опасную контрабанду. В пункте пропуска "Брузги" был задержан гражданин России. У него под одеждой нашли револьвер. А в машине, на которой его вез из Польши гражданин Литвы, правоохранители отыскали 46 патронов, картечь, кинжал и книгу Mein Kampf 41-го года издания.

Сергей Мазырко, начальник отдела Гродненской региональной таможни: "По заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, патроны являются 9 мм пистолетными боевыми патронами Browning, револьвер - нарезным огнестрельным оружием".

Возбуждено уголовное дело. 56-летнему россиянину грозит до семи лет лишения свободы. По предварительной информации, у мужчины есть вид на жительство в Германии. Признательных показаний он пока не дает.