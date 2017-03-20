Белорусские пограничники столкнулись с серией инцидентов

20 Марта 2017 21:09

Белорусские пограничники в эти дни на разных участках госграницы в одночасье столкнулись с серией инцидентов. Сегодня ночью неизвестные на джипе в пункте пропуска "Александровка", выезжая с территории Украины, сбили металлическое заграждение, затем шлагбаум и попытались прорваться вглубь нашей страны. При задержании у них обнаружили пистолет марки ТТ, два снаряженных магазина и предмет, похожий на взрывное устройство с часовым механизмом.

В Бресте накануне работа КПП была также парализована на некоторое время. Там при досмотре автобуса Шварцбург - Москва пограничники обнаружили предмет, похожий на ручную гранату, в котором находился порошок белого цвета. В этот же день в аэропорту Гомеля был обнаружен груз со значительным превышением допустимого радиационного фона. Самолет летел из Армении транзитом через Беларусь. И также накануне во въезде в нашу страну было отказано журналисту-фрилансеру из Японии, который, как выяснилось, придерживается джихадистских взглядов, особый интерес проявляет к работе в горячих точках. По всем этим моментам правоохранители проводят проверки. Юрий Шевчук изучал каждый факт.

Неспокойное дежурство. Это фраза лишь поверхностно может описать те события, с которыми пришлось столкнуться за последние сутки белорусским пограничникам. Попытка прорыва границы вооруженными лицами в пункте пропуска "Александровка", визит гражданина Японии, приближенного к известным террористам, провоз через пункт пропуска "Брест" предмета, похожего на гранату, и радиоактивный груз, прилетевший в аэропорт Гомеля из Армении. Но, безусловно, самые горячие события минувшей ночью развернулись на белорусско-украинской границе. Джип пытался совершить прорыв в пункте пропуска "Александровка" на территорию нашей страны.

На записях, сделанных камерами видеонаблюдения, отлично видно, как машина въезжает в пункт пропуска с украинской стороны на разрешающий сигнал светофора. Затем водитель резко жмет на педаль газа и на высокой скорости следует в сторону Беларуси. Первым препятствием на пути нарушителей стал металлический шлагбаум. Но джипу не составило труда преодолеть эту преграду. Такое дерзкое поведение заставило пограничников применить табельное оружие.

Через 85 метров перед злоумышленниками оказалось еще одно заграждение, но и перед ним люди на джипе останавливаться не собирались. Доли секунд понадобились пограничникам, чтобы начать преследование.

Но и погоня не стала тем фактором, который заставил бы остановиться нарушителей. В итоге, чтобы задержать внедорожник, пограничникам пришлось снова открыть стрельбу.

Уже спустя несколько минут оперативники недалеко от КПП - в Наровлянском районе - настигли прорвавшийся автомобиль. Сразу удалось задержать двух человек.

Личности задержанных устанавливаются. Также в машине мог находиться еще один неизвестный. Его сейчас ищут. Во время обыска в автомобиле пограничники обнаружили настоящий арсенал оружия.

Сергей Кабакович, официальный представитель СК Беларуси: "На месте происшествия из автомобиля изъяты оружие, боеприпасы, а также взрывчатые вещества. А именно: пистолет марки ТТ с двумя снаряженными магазинами к нему, тротиловые шашки, электродетонаторы, ручные гранаты, пластид, а также самодельное взрывное устройство".

Уже позже выяснилось, что джип буквально полутора часами ранее выехал через этот же КПП в сторону Украины. Заехал ли автомобиль на территорию нашей южной соседки, белорусские пограничники выясняют совместно с украинскими коллегами.

Прокомментировали попытку прорыва границы и результаты осмотра автомобиля и представители Мозырского погранотряда.

Игорь Дайлиденок, начальник управления пограничного контроля Мозырского пограничного отряда: "Попытка прорыва границы транспортным средством, процесс преследования и задержания были зафиксированы сотрудниками органов пограничных служб с использованием мобильных средств видеодокументирования".

А за несколько часов до попытки прорыва еще один инцидент на белорусской границе произошел в пункте пропуска "Брест". При досмотре автобуса Шварцбург - Москва пограничники обнаружили предмет, похожий на ручную гранату, в котором находился порошок белого цвета. После опасной находки работу в пункте пропуска приостановили. Всех находящихся на КПП отвели на безопасное расстояние. Прибывшие на место специалисты изъяли предмет. Сейчас они устанавливают владельца изъятого предмета. Пункт пропуска возобновил свою работу.

Олег Ляшук, начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Беларуси: "Данный предмет сейчас находится на экспертизе. Проводится его принадлежность к взрывному или невзрывному, в том числе и порошку белого цвета, который в нем находился".

В этот же день в аэропорту Гомеля совершил посадку самолет Ан-12, следующий из Армении транзитом через Беларусь в Болгарию и далее в Хорватию. В ходе осмотра сотрудники таможни и погранслужбы обнаружили груз с наличием источника ионизирующего излучения. Радиационный фон показал значительное превышение допустимого значения. В аэропорт срочно вызвали мобильную группу радиационной и химической безопасности, сотрудников МЧС.

Олег Ляшук, начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Беларуси: "Компетентные органы проверили сопроводительный груз и проверили правовое отношение по перемещению данного груза через государственную границу Республики Беларусь, после чего было принято решение о его пропуске через границу Республики Беларусь".

И еще один инцидент. На этот раз в Национальном аэропорту Минск. Пограничники не впустили в Беларусь японского фрилансера из списка нежелательных лиц. Вечером 19 марта в ходе погранконтроля пассажиров рейса Киев - Минск было зафиксировано, что в нашу страну прибыл Шамиль Цунеока - журналист, убежденный джихадист, друг известных террористов Шишани и Гелаева. В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в списке лиц, въезд которым на территорию Беларуси закрыт или нежелателен. В итоге гражданину Японии во въезде в нашу страну было отказано.

Руслан Микулич, первый замначальника отряда пограничного контроля "Минск": "В ходе разбирательства мы смогли установить, что данное лицо также пребывало на территории Украины и Республики Ирак во время ведения боевых действий, о чем свидетельствовали оттиски номера датировщика в его паспорте. Из открытых источников информации нам стало известно, что данный гражданин задерживался властями Ирака за подозрение в участии в террористической организации "Исламское государство".

Что касается инцидента в пункте пропуска "Александровка", то Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, в том числе и по факту незаконного перемещения через государственную границу оружия и боеприпасов.