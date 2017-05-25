Афера на миллион

22 Мая 2017 21:10

Столичные правоохранители задержали жителя Минска, который подозревается в мошенничестве.

По версии милиции, мужчина решил открыть свой собственный бизнес по продаже автозапчастей и комплектующих. Известно, что ранее он работал в этой сфере и знал, как она функционирует. Правда, для скорого процесса необходимы были инвесторы. Таких нашлось немало, вклады в новое перспективное дело поступали периодически. Вложения за два года составили миллион долларов. Согласно материалам дела, никакого бизнеса аферист не планировал, впрочем, как и отдавать долги.

Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

"Для того чтобы он сразу начал приносить прибыль, новоиспеченный бизнесмен активно взялся за поиски инвесторов - предлагал знакомым и друзьям вкладывать деньги в развитие предприятия и получать соответствующие дивиденды. Мошенник с энтузиазмом принимал денежные средства, однако возвращать их, а тем более преумножать вовсе не собирался. Полученные в долг суммы варьировались от 3 тысяч долларов до 600 тысяч".

В отношении задержанного возбуждено 15 уголовных дел по статье "Мошенничество". Правоохранители полагают, что известно далеко не обо всех пострадавших. Буквально накануне в милицию обратился еще один человек, который рассказал, что и он одолжил 23 тысячи долларов. Если и вы пострадали от действий афериста, звоните в милицию.