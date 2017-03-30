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4 человека получили серьезные травмы в результате аварии в Минском районе
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30 Марта 2017 15:30

4 человека получили серьезные травмы в результате аварии в Минском районе

Водитель микроавтобуса двигался по трассе М1 в направлении Бреста. Однако неправильно выбрал скорость, не соблюдал дистанцию и врезался в грузовик, который двигался в попутном направлении и снижал скорость. В ДТП пострадали водитель микроавтобуса и три его пассажира. Все они госпитализированы.

  

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