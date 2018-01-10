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Знаменитые Пражские куранты отправлены на реставрацию впервые со времен Второй мировой
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10 Января 2018 08:07

Знаменитые Пражские куранты отправлены на реставрацию впервые со времен Второй мировой

Знаменитые Пражские куранты на башне ратуши на Староместской площади впервые со времен Второй мировой отправлены на реставрацию. Часы XV века полностью разберут, а все части отремонтируют. На место их планируют вернуть в конце лета. На реставрацию потратят почти 300 тысяч евро.

  

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