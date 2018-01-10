Знаменитые Пражские куранты отправлены на реставрацию впервые со времен Второй мировой

10 Января 2018 08:07

Знаменитые Пражские куранты на башне ратуши на Староместской площади впервые со времен Второй мировой отправлены на реставрацию. Часы XV века полностью разберут, а все части отремонтируют. На место их планируют вернуть в конце лета. На реставрацию потратят почти 300 тысяч евро.