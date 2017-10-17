Зловещая "Офелия"

17 Октября 2017 15:05

Небо над Лондоном, окрасившееся из-за урагана в необычный цвет, напугало британцев. По словам шокированных жителей, все вокруг вдруг стало желтым, а солнце приобрело кроваво-красный оттенок. Вскоре после этого резко стемнело, ветер усилился и начался ливень. Однако ни молний, ни грома никто не услышал. В соцсетях произошедшее назвали "странной бурей".

Пока лондонцы удивлялись видам, Ирландия продолжала терпеть бедствия. Без света из-за "Офелии" остались 360 тысяч домов, людям не рекомендуется выходить на улицу. Перекрыты дороги и не ходят поезда, нарушено авиасообщение. Жертвами урагана уже стали 3 человека.