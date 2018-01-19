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Зимний ураган "Фредерик" добрался до Польши
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19 Января 2018 13:05

Зимний ураган "Фредерик" добрался до Польши

Циклон принес в страну снегопады и мощные ветра. Менее чем за сутки в регионе зафиксированы более семи сотен ЧП и десятки ДТП. Плохие погодные условия стали причиной отмены авиарейсов во многих аэропортах Польши. 

  

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