Зимний ураган "Фредерик" добрался до Польши

19 Января 2018 13:05

Циклон принес в страну снегопады и мощные ветра. Менее чем за сутки в регионе зафиксированы более семи сотен ЧП и десятки ДТП. Плохие погодные условия стали причиной отмены авиарейсов во многих аэропортах Польши.