Журналисты США не нашли подтверждений химатаки в Думе

17 Апреля 2018 09:05

Американские журналисты не обнаружили в сирийском городе Дума свидетельств химической атаки. По словам сотрудника телеканала One America News Network Пирсона Шарпа, версию о химатаке не подтвердил ни один из опрошенных жителей города. Журналисты осмотрели площадь, где 7 апреля якобы произошла химатака, и побывали в больнице, где, как утверждалось ранее, остаются пострадавшие.

Заседание исполнительного совета ОЗХО прошло в Гааге. Постпред России Александр Шульгин сообщил, что исполком организации не стал голосовать по российско-иранскому проекту решения о расследовании инцидента в сирийской Думе.

На следующую встречу ОЗХО Россия обещает привезти участников постановки фейкового ролика о химатаке. Это двое мужчин. Они работают в скорой помощи. Как ожидается, завтра Думу посетят эксперты Организации по запрещению химического оружия. Они должны выяснить, устраивалась ли химатака на самом деле. Не дожидаясь заключения специалистов, западные страны обвинили во всем Дамаск, использовав ролик как предлог для ракетной атаки.