Жизни девяти пермских детей, госпитализированных накануне после поножовщины в школе, вне опасности

16 Января 2018 18:04

Жизни девяти пермских детей, которых госпитализировали накануне после поножовщины в школе, вне опасности. Двое ребят по-прежнему остаются в реанимации. По данным следователей, дерущихся подростков пытались разнять учительница, а также дети из четвертого класса. Пострадали 15 человек. Зачинщики драки задержаны. Возбуждено уголовное дело.