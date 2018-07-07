Жителям Украины грозит нехватка питьевой воды

О возможном ограничении или полном прекращении водоснабжения предупредил "Киевводоканал". На сайте предприятия пояснили, что причиной обеспокоенности стала приостановка работы на неопределенный срок компании "Днепр-Азот". Это единственный на территории Украины завод по производству хлора для обеззараживания питьевой воды. Коммунальщики бьют тревогу, ведь на некоторых предприятиях запасы химикатов на исходе. Их хватит лишь на ближайшие 7-20 дней. Отмечу, что решение приостановить работу руководство компании "Днепр-Азот " приняло из-за высоких цен на газ.