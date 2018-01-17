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Жительница Великобритании стала балериной в 80 лет
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17 Января 2018 09:09

Жительница Великобритании стала балериной в 80 лет

Барбаре Питерс удалось сдать 55-минутный экзамен в Королевской академии танца. Таким образом, женщина стала самой пожилой балериной страны. Питерс всю жизнь посвятила балету. В 1957 году ей удалось поступить в эту Академию, но она не получила гранта и зарабатывала на учебу, работая кондуктором. Позже студентка не смогла сдать решающий экзамен, поскольку сломала руку. Зато в 80 возможно все!

  

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