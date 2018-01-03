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Жительница Тайваня получит 744 тысячи долларов как компенсацию затрат на воспитание сына
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3 Января 2018 19:06

Жительница Тайваня получит 744 тысячи долларов как компенсацию затрат на воспитание сына

Верховный суд Тайваня обязал 41-летнего дантиста выплатить своей матери 744 тысячи долларов в качестве компенсации затрат на его воспитание и образование. Основанием для судебной тяжбы был контракт, который женщина предусмотрительно заключила со своим отпрыском в конце прошлого века. Таким образом женщина планировала обеспечить себе спокойную и безбедную старость.

  

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